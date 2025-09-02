КотировкиРазделы
Валюты / XLF
Назад в Рынок акций США

XLF: SPDR Select Sector Fund - Financial

53.57 USD 0.11 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XLF за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.26, а максимальная — 53.67.

Следите за динамикой SPDR Select Sector Fund - Financial. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости XLF

Дневной диапазон
53.26 53.67
Годовой диапазон
42.21 54.25
Предыдущее закрытие
53.68
Open
53.63
Bid
53.57
Ask
53.87
Low
53.26
High
53.67
Объем
18.116 K
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
-0.19%
6-месячное изменение
7.96%
Годовое изменение
18.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.