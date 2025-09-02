Валюты / XLF
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
XLF: SPDR Select Sector Fund - Financial
53.57 USD 0.11 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XLF за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.26, а максимальная — 53.67.
Следите за динамикой SPDR Select Sector Fund - Financial. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости XLF
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Chart Of The Day: One Toronto Chart That Tells This Market's Story
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- Regional-bank stocks are hot, and this PNC purchase suggests the rally can continue
- Should You Invest in the Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)?
- Financials ETF (XLF) Hits New 52-Week High
- Dow Jones Futures: Market Wavers At Highs, Apple iPhone Event Due; Nvidia, Tesla, AppLovin, Robinhood In Focus
- Opinion: Nvidia is looking like it’s in trouble even as the S&P 500 overcomes obstacles
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- What September Slump? 5 ETFs to Play Now
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Dow Jones Futures: Google, Apple Jump On Antitrust Ruling After Stocks Pare Losses
Дневной диапазон
53.26 53.67
Годовой диапазон
42.21 54.25
- Предыдущее закрытие
- 53.68
- Open
- 53.63
- Bid
- 53.57
- Ask
- 53.87
- Low
- 53.26
- High
- 53.67
- Объем
- 18.116 K
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- -0.19%
- 6-месячное изменение
- 7.96%
- Годовое изменение
- 18.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.