货币 / XLF
XLF: SPDR Select Sector Fund - Financial
54.08 USD 0.51 (0.95%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XLF汇率已更改0.95%。当日，交易品种以低点53.64和高点54.32进行交易。
关注SPDR Select Sector Fund - Financial动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XLF新闻
日范围
53.64 54.32
年范围
42.21 54.32
- 前一天收盘价
- 53.57
- 开盘价
- 53.66
- 卖价
- 54.08
- 买价
- 54.38
- 最低价
- 53.64
- 最高价
- 54.32
- 交易量
- 34.654 K
- 日变化
- 0.95%
- 月变化
- 0.76%
- 6个月变化
- 8.99%
- 年变化
- 19.67%
