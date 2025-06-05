Moedas / WSR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WSR: Whitestone REIT
12.93 USD 0.22 (1.73%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WSR para hoje mudou para 1.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.72 e o mais alto foi 12.95.
Veja a dinâmica do par de moedas Whitestone REIT. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WSR Notícias
- Whitestone REIT anuncia programa de oferta de ações no valor de US$ 100 milhões
- Whitestone REIT announces $100 million at-the-market equity offering program
- 2 Popular REITs Facing Deep Structural Problems
- Whitestone REIT stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- Emmett Investment Management prepares for board fight at Whitestone REIT - Reuters
- Exclusive-Whitestone REIT may face board challenge by hedge fund Emmett Investment, sources say
- Whitestone REIT (WSR) Q2 FFO Jumps 217%
- Whitestone (WSR) Surpasses Q2 FFO Estimates
- InvenTrust Properties Corp. (IVT) Q2 FFO Lag Estimates
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 28, 2025 - TipRanks.com
- Getty Realty (GTY) Q2 FFO Lag Estimates
- Whitestone REIT: The Small-Cap Retail Landlord Outperforming The Giants (NYSE:WSR)
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- Western Star Resources Inc. Closes Final Tranche of Private Placement
- Why AI Makes REITs More Valuable
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Whitestone REIT stock maintains market outperform rating at JMP
- Whitestone REIT Acquires 5000 South Hulen in Fort Worth, Texas
- The Inflation That Wasn't
- Western Star Resources Inc. Closes First Tranche of Private Placement
- Sector Spotlight: Shopping Centers Are Hot, Retail REITs Are Not!
- Whitestone REIT Declares Third Quarter 2025 Dividend
- Shopping Centers Win In A Paucity Of Supply
Faixa diária
12.72 12.95
Faixa anual
11.78 15.36
- Fechamento anterior
- 12.71
- Open
- 12.72
- Bid
- 12.93
- Ask
- 13.23
- Low
- 12.72
- High
- 12.95
- Volume
- 426
- Mudança diária
- 1.73%
- Mudança mensal
- -0.08%
- Mudança de 6 meses
- -11.62%
- Mudança anual
- -4.58%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh