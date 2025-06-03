Währungen / WSR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WSR: Whitestone REIT
12.92 USD 0.21 (1.65%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WSR hat sich für heute um 1.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.72 bis zu einem Hoch von 12.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die Whitestone REIT-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WSR News
- Whitestone REIT announces $100 million at-the-market equity offering program
- 2 Popular REITs Facing Deep Structural Problems
- Whitestone REIT stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- Emmett Investment Management prepares for board fight at Whitestone REIT - Reuters
- Exclusive-Whitestone REIT may face board challenge by hedge fund Emmett Investment, sources say
- Whitestone REIT (WSR) Q2 FFO Jumps 217%
- Whitestone (WSR) Surpasses Q2 FFO Estimates
- InvenTrust Properties Corp. (IVT) Q2 FFO Lag Estimates
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 28, 2025 - TipRanks.com
- Getty Realty (GTY) Q2 FFO Lag Estimates
- Whitestone REIT: The Small-Cap Retail Landlord Outperforming The Giants (NYSE:WSR)
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- Western Star Resources Inc. Closes Final Tranche of Private Placement
- Why AI Makes REITs More Valuable
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Whitestone REIT stock maintains market outperform rating at JMP
- Whitestone REIT Acquires 5000 South Hulen in Fort Worth, Texas
- The Inflation That Wasn't
- Western Star Resources Inc. Closes First Tranche of Private Placement
- Sector Spotlight: Shopping Centers Are Hot, Retail REITs Are Not!
- Whitestone REIT Declares Third Quarter 2025 Dividend
- Shopping Centers Win In A Paucity Of Supply
- Western Star Resources Announces Non-Brokered Private Placement for Aggregate Proceeds of CAD $555,000
Tagesspanne
12.72 12.97
Jahresspanne
11.78 15.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.71
- Eröffnung
- 12.72
- Bid
- 12.92
- Ask
- 13.22
- Tief
- 12.72
- Hoch
- 12.97
- Volumen
- 657
- Tagesänderung
- 1.65%
- Monatsänderung
- -0.15%
- 6-Monatsänderung
- -11.69%
- Jahresänderung
- -4.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K