WSR: Whitestone REIT

12.92 USD 0.21 (1.65%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WSR hat sich für heute um 1.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.72 bis zu einem Hoch von 12.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die Whitestone REIT-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
12.72 12.97
Jahresspanne
11.78 15.36
Vorheriger Schlusskurs
12.71
Eröffnung
12.72
Bid
12.92
Ask
13.22
Tief
12.72
Hoch
12.97
Volumen
657
Tagesänderung
1.65%
Monatsänderung
-0.15%
6-Monatsänderung
-11.69%
Jahresänderung
-4.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K