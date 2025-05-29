КотировкиРазделы
Валюты / WSR
Назад в Рынок акций США

WSR: Whitestone REIT

12.76 USD 0.16 (1.24%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WSR за сегодня изменился на -1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.72, а максимальная — 12.90.

Следите за динамикой Whitestone REIT. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости WSR

Дневной диапазон
12.72 12.90
Годовой диапазон
11.78 15.36
Предыдущее закрытие
12.92
Open
12.83
Bid
12.76
Ask
13.06
Low
12.72
High
12.90
Объем
192
Дневное изменение
-1.24%
Месячное изменение
-1.39%
6-месячное изменение
-12.78%
Годовое изменение
-5.83%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.