WSR: Whitestone REIT
12.76 USD 0.16 (1.24%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WSR за сегодня изменился на -1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.72, а максимальная — 12.90.
Следите за динамикой Whitestone REIT. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WSR
Дневной диапазон
12.72 12.90
Годовой диапазон
11.78 15.36
- Предыдущее закрытие
- 12.92
- Open
- 12.83
- Bid
- 12.76
- Ask
- 13.06
- Low
- 12.72
- High
- 12.90
- Объем
- 192
- Дневное изменение
- -1.24%
- Месячное изменение
- -1.39%
- 6-месячное изменение
- -12.78%
- Годовое изменение
- -5.83%
