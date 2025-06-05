Dövizler / WSR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
WSR: Whitestone REIT
12.71 USD 0.21 (1.63%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WSR fiyatı bugün -1.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.70 ve Yüksek fiyatı olarak 13.07 aralığında işlem gördü.
Whitestone REIT hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WSR haberleri
- Whitestone REIT 100 milyon dolarlık piyasadan hisse senedi arzı programı açıkladı
- Whitestone REIT announces $100 million at-the-market equity offering program
- 2 Popular REITs Facing Deep Structural Problems
- Whitestone REIT stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- Emmett Investment Management prepares for board fight at Whitestone REIT - Reuters
- Exclusive-Whitestone REIT may face board challenge by hedge fund Emmett Investment, sources say
- Whitestone REIT (WSR) Q2 FFO Jumps 217%
- Whitestone (WSR) Surpasses Q2 FFO Estimates
- InvenTrust Properties Corp. (IVT) Q2 FFO Lag Estimates
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 28, 2025 - TipRanks.com
- Getty Realty (GTY) Q2 FFO Lag Estimates
- Whitestone REIT: The Small-Cap Retail Landlord Outperforming The Giants (NYSE:WSR)
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- Western Star Resources Inc. Closes Final Tranche of Private Placement
- Why AI Makes REITs More Valuable
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Whitestone REIT stock maintains market outperform rating at JMP
- Whitestone REIT Acquires 5000 South Hulen in Fort Worth, Texas
- The Inflation That Wasn't
- Western Star Resources Inc. Closes First Tranche of Private Placement
- Sector Spotlight: Shopping Centers Are Hot, Retail REITs Are Not!
- Whitestone REIT Declares Third Quarter 2025 Dividend
- Shopping Centers Win In A Paucity Of Supply
Günlük aralık
12.70 13.07
Yıllık aralık
11.78 15.36
- Önceki kapanış
- 12.92
- Açılış
- 12.86
- Satış
- 12.71
- Alış
- 13.01
- Düşük
- 12.70
- Yüksek
- 13.07
- Hacim
- 281
- Günlük değişim
- -1.63%
- Aylık değişim
- -1.78%
- 6 aylık değişim
- -13.12%
- Yıllık değişim
- -6.20%
21 Eylül, Pazar