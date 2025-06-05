CotationsSections
WSR
WSR: Whitestone REIT

12.71 USD 0.21 (1.63%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WSR a changé de -1.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.70 et à un maximum de 13.07.

Suivez la dynamique Whitestone REIT. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
12.70 13.07
Range Annuel
11.78 15.36
Clôture Précédente
12.92
Ouverture
12.86
Bid
12.71
Ask
13.01
Plus Bas
12.70
Plus Haut
13.07
Volume
281
Changement quotidien
-1.63%
Changement Mensuel
-1.78%
Changement à 6 Mois
-13.12%
Changement Annuel
-6.20%
