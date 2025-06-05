货币 / WSR
WSR: Whitestone REIT
12.75 USD 0.01 (0.08%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WSR汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点12.66和高点12.93进行交易。
关注Whitestone REIT动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WSR新闻
- 白石房地产投资信托宣布1亿美元的市场股权发行计划
- Whitestone REIT announces $100 million at-the-market equity offering program
- 2 Popular REITs Facing Deep Structural Problems
- Whitestone REIT stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- Emmett Investment Management prepares for board fight at Whitestone REIT - Reuters
- Exclusive-Whitestone REIT may face board challenge by hedge fund Emmett Investment, sources say
- Whitestone REIT (WSR) Q2 FFO Jumps 217%
- Whitestone (WSR) Surpasses Q2 FFO Estimates
- InvenTrust Properties Corp. (IVT) Q2 FFO Lag Estimates
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 28, 2025 - TipRanks.com
- Getty Realty (GTY) Q2 FFO Lag Estimates
- Whitestone REIT: The Small-Cap Retail Landlord Outperforming The Giants (NYSE:WSR)
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- Western Star Resources Inc. Closes Final Tranche of Private Placement
- Why AI Makes REITs More Valuable
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Whitestone REIT stock maintains market outperform rating at JMP
- Whitestone REIT Acquires 5000 South Hulen in Fort Worth, Texas
- The Inflation That Wasn't
- Western Star Resources Inc. Closes First Tranche of Private Placement
- Sector Spotlight: Shopping Centers Are Hot, Retail REITs Are Not!
- Whitestone REIT Declares Third Quarter 2025 Dividend
- Shopping Centers Win In A Paucity Of Supply
日范围
12.66 12.93
年范围
11.78 15.36
- 前一天收盘价
- 12.76
- 开盘价
- 12.71
- 卖价
- 12.75
- 买价
- 13.05
- 最低价
- 12.66
- 最高价
- 12.93
- 交易量
- 508
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- -1.47%
- 6个月变化
- -12.85%
- 年变化
- -5.90%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值