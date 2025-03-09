Moedas / VRA
VRA: Vera Bradley Inc
2.06 USD 0.01 (0.49%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VRA para hoje mudou para 0.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.01 e o mais alto foi 2.11.
Veja a dinâmica do par de moedas Vera Bradley Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.01 2.11
Faixa anual
1.72 5.99
- Fechamento anterior
- 2.05
- Open
- 2.08
- Bid
- 2.06
- Ask
- 2.36
- Low
- 2.01
- High
- 2.11
- Volume
- 513
- Mudança diária
- 0.49%
- Mudança mensal
- 0.98%
- Mudança de 6 meses
- -10.43%
- Mudança anual
- -62.06%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh