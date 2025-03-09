Currencies / VRA
VRA: Vera Bradley Inc
2.07 USD 0.02 (0.96%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
VRA exchange rate has changed by -0.96% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 2.03 and at a high of 2.13.
Follow Vera Bradley Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
VRA News
Daily Range
2.03 2.13
Year Range
1.72 5.99
- Previous Close
- 2.09
- Open
- 2.09
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Low
- 2.03
- High
- 2.13
- Volume
- 438
- Daily Change
- -0.96%
- Month Change
- 1.47%
- 6 Months Change
- -10.00%
- Year Change
- -61.88%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev