Валюты / VRA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VRA: Vera Bradley Inc
2.07 USD 0.02 (0.96%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VRA за сегодня изменился на -0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.03, а максимальная — 2.13.
Следите за динамикой Vera Bradley Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VRA
- Vera Bradley Remains In The Doldrums, And Long-Term Survival Is At Stake (NASDAQ:VRA)
- Vera Bradley Posts 25% Sales Drop in Q2
- Отчет о доходах: Vera Bradley во втором квартале 2026 финансового года не достигла прогноза по выручке, акции падают
- Vera Bradley (VRA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Vera Bradley Revenue Falls 24 Percent
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- Zumiez (ZUMZ) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Genesco (GCO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- CriticalPoint acquires Pura Vida Bracelets, names Paul Frank co-founder as CEO
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Vera Bradley's Rebranding Is Damaging The Company (NASDAQ:VRA)
- Vera Bradley director Andrew Meslow buys $474,551 in shares
- Vera Bradley, Inc. (VRA) Q1 2026 Earnings Conference Call Transcript
- Vera Bradley (VRA) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Vera Bradley earnings missed by $0.24, revenue fell short of estimates
- Vera Bradley Announces First Quarter Fiscal Year 2026 Results
- Oracle, Chewy, and more set to report earnings Wednesday
- Vera Bradley, Inc. Announces Reporting Date for First Quarter Fiscal Year 2026 Results
- Wall Street Breakfast Podcast: Nvidia To Take $5.5B Hit
- Comprehensive Q1 Review Of My Stock Picks + Ratings Updates
- Vera Bradley, Inc. (VRA) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Why Is Fashion Retailer Vera Bradley Stock Plunging Today? - Vera Bradley (NASDAQ:VRA)
- Inflation and tariffs might scare shoppers. Have they scared CEOs?
Дневной диапазон
2.03 2.13
Годовой диапазон
1.72 5.99
- Предыдущее закрытие
- 2.09
- Open
- 2.09
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Low
- 2.03
- High
- 2.13
- Объем
- 438
- Дневное изменение
- -0.96%
- Месячное изменение
- 1.47%
- 6-месячное изменение
- -10.00%
- Годовое изменение
- -61.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.