VRA: Vera Bradley Inc
2.02 USD 0.04 (1.94%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VRA hat sich für heute um -1.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.01 bis zu einem Hoch von 2.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vera Bradley Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VRA News
Tagesspanne
2.01 2.10
Jahresspanne
1.72 5.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.06
- Eröffnung
- 2.06
- Bid
- 2.02
- Ask
- 2.32
- Tief
- 2.01
- Hoch
- 2.10
- Volumen
- 79
- Tagesänderung
- -1.94%
- Monatsänderung
- -0.98%
- 6-Monatsänderung
- -12.17%
- Jahresänderung
- -62.80%
