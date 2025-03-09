QuotazioniSezioni
Valute / VRA
VRA: Vera Bradley Inc

2.00 USD 0.06 (2.91%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VRA ha avuto una variazione del -2.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.00 e ad un massimo di 2.10.

Segui le dinamiche di Vera Bradley Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato.

Intervallo Giornaliero
2.00 2.10
Intervallo Annuale
1.72 5.99
Chiusura Precedente
2.06
Apertura
2.06
Bid
2.00
Ask
2.30
Minimo
2.00
Massimo
2.10
Volume
417
Variazione giornaliera
-2.91%
Variazione Mensile
-1.96%
Variazione Semestrale
-13.04%
Variazione Annuale
-63.17%
21 settembre, domenica