Valute / VRA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VRA: Vera Bradley Inc
2.00 USD 0.06 (2.91%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VRA ha avuto una variazione del -2.91% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.00 e ad un massimo di 2.10.
Segui le dinamiche di Vera Bradley Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRA News
- Vera Bradley Remains In The Doldrums, And Long-Term Survival Is At Stake (NASDAQ:VRA)
- Vera Bradley Posts 25% Sales Drop in Q2
- Trascrizione della relazione sugli utili: Vera Bradley Q2 2026 registra ricavi inferiori alle attese, titolo in calo
- Vera Bradley (VRA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Vera Bradley Revenue Falls 24 Percent
- Adobe, Kroger, RH, and more set to report earnings Thursday
- Zumiez (ZUMZ) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Genesco (GCO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- CriticalPoint acquires Pura Vida Bracelets, names Paul Frank co-founder as CEO
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Vera Bradley's Rebranding Is Damaging The Company (NASDAQ:VRA)
- Vera Bradley director Andrew Meslow buys $474,551 in shares
- Vera Bradley, Inc. (VRA) Q1 2026 Earnings Conference Call Transcript
- Vera Bradley (VRA) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Vera Bradley earnings missed by $0.24, revenue fell short of estimates
- Vera Bradley Announces First Quarter Fiscal Year 2026 Results
- Oracle, Chewy, and more set to report earnings Wednesday
- Vera Bradley, Inc. Announces Reporting Date for First Quarter Fiscal Year 2026 Results
- Wall Street Breakfast Podcast: Nvidia To Take $5.5B Hit
- Comprehensive Q1 Review Of My Stock Picks + Ratings Updates
- Vera Bradley, Inc. (VRA) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Why Is Fashion Retailer Vera Bradley Stock Plunging Today? - Vera Bradley (NASDAQ:VRA)
- Inflation and tariffs might scare shoppers. Have they scared CEOs?
Intervallo Giornaliero
2.00 2.10
Intervallo Annuale
1.72 5.99
- Chiusura Precedente
- 2.06
- Apertura
- 2.06
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Minimo
- 2.00
- Massimo
- 2.10
- Volume
- 417
- Variazione giornaliera
- -2.91%
- Variazione Mensile
- -1.96%
- Variazione Semestrale
- -13.04%
- Variazione Annuale
- -63.17%
21 settembre, domenica