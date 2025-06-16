Moedas / URGN
URGN: UroGen Pharma Ltd
18.76 USD 0.66 (3.65%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do URGN para hoje mudou para 3.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.16 e o mais alto foi 18.93.
Veja a dinâmica do par de moedas UroGen Pharma Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
18.16 18.93
Faixa anual
3.60 21.71
- Fechamento anterior
- 18.10
- Open
- 18.21
- Bid
- 18.76
- Ask
- 19.06
- Low
- 18.16
- High
- 18.93
- Volume
- 1.024 K
- Mudança diária
- 3.65%
- Mudança mensal
- -3.30%
- Mudança de 6 meses
- 69.93%
- Mudança anual
- 50.44%
