URGN: UroGen Pharma Ltd

17.95 USD 0.92 (4.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio URGN ha avuto una variazione del -4.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.89 e ad un massimo di 18.89.

Segui le dinamiche di UroGen Pharma Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
17.89 18.89
Intervallo Annuale
3.60 21.71
Chiusura Precedente
18.87
Apertura
18.89
Bid
17.95
Ask
18.25
Minimo
17.89
Massimo
18.89
Volume
2.024 K
Variazione giornaliera
-4.88%
Variazione Mensile
-7.47%
Variazione Semestrale
62.59%
Variazione Annuale
43.95%
20 settembre, sabato