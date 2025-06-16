货币 / URGN
URGN: UroGen Pharma Ltd
18.34 USD 0.27 (1.49%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日URGN汇率已更改1.49%。当日，交易品种以低点18.11和高点18.65进行交易。
关注UroGen Pharma Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
URGN新闻
- Urogen Pharma (URGN) general counsel sells $29k in shares
- UroGen Pharma’s chief medical officer Schoenberg sells $16k in shares
- UroGen Pharma at H.C. Wainwright Conference: Zosduri’s Market Impact
- UroGen Pharma at Cantor Conference: Strategic Moves for Growth
- UroGen Pharma at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- UroGen Pharma shareholders approve director elections, compensation policy, and auditor
- UroGen Pharma stock initiated at Overweight by Piper Sandler on Zusduri potential
- UroGen Pharma: Targeting Profits In 2027 (NASDAQ:URGN)
- UroGen Pharma stock price target reiterated at $35 by TD Cowen
- UroGen Pharma price target lowered to $40 at H.C. Wainwright
- Guggenheim raises UroGen Pharma stock price target to $32 on Zusduri launch
- Urogen Pharma (URGN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- UroGen Pharma falls as wider-than-expected Q2 loss overshadows revenue beat
- UroGen Pharma earnings missed by $0.22, revenue topped estimates
- LENZ Therapeutics, Inc. (LENZ) Reports Q2 Loss
- UroGen’s bladder cancer treatment shows promise for home administration
- UroGen’s bladder cancer drug shows durable response in long-term study
- UroGen Pharma stock holds Buy rating at H.C. Wainwright on Phase 3 trial progress
- UroGen completes enrollment in phase 3 bladder cancer trial
- UroGen Pharma awards special bonuses to executives following FDA approval
- Palantir, Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Sage Therapeutics, Roku, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Palantir and Circle Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- UroGen Pharma stock rating upgraded to buy by H.C. Wainwright
日范围
18.11 18.65
年范围
3.60 21.71
- 前一天收盘价
- 18.07
- 开盘价
- 18.16
- 卖价
- 18.34
- 买价
- 18.64
- 最低价
- 18.11
- 最高价
- 18.65
- 交易量
- 1.240 K
- 日变化
- 1.49%
- 月变化
- -5.46%
- 6个月变化
- 66.12%
- 年变化
- 47.07%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值