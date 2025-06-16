통화 / URGN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
URGN: UroGen Pharma Ltd
17.95 USD 0.92 (4.88%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
URGN 환율이 오늘 -4.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.89이고 고가는 18.89이었습니다.
UroGen Pharma Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
URGN News
- Urogen Pharma (URGN) general counsel sells $29k in shares
- UroGen Pharma’s chief medical officer Schoenberg sells $16k in shares
- UroGen Pharma at H.C. Wainwright Conference: Zosduri’s Market Impact
- UroGen Pharma at Cantor Conference: Strategic Moves for Growth
- UroGen Pharma at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- UroGen Pharma shareholders approve director elections, compensation policy, and auditor
- UroGen Pharma stock initiated at Overweight by Piper Sandler on Zusduri potential
- UroGen Pharma: Targeting Profits In 2027 (NASDAQ:URGN)
- UroGen Pharma stock price target reiterated at $35 by TD Cowen
- UroGen Pharma price target lowered to $40 at H.C. Wainwright
- Guggenheim raises UroGen Pharma stock price target to $32 on Zusduri launch
- Urogen Pharma (URGN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- UroGen Pharma falls as wider-than-expected Q2 loss overshadows revenue beat
- UroGen Pharma earnings missed by $0.22, revenue topped estimates
- LENZ Therapeutics, Inc. (LENZ) Reports Q2 Loss
- UroGen’s bladder cancer treatment shows promise for home administration
- UroGen’s bladder cancer drug shows durable response in long-term study
- UroGen Pharma stock holds Buy rating at H.C. Wainwright on Phase 3 trial progress
- UroGen completes enrollment in phase 3 bladder cancer trial
- UroGen Pharma awards special bonuses to executives following FDA approval
- Palantir, Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Sage Therapeutics, Roku, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Palantir and Circle Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- UroGen Pharma stock rating upgraded to buy by H.C. Wainwright
일일 변동 비율
17.89 18.89
년간 변동
3.60 21.71
- 이전 종가
- 18.87
- 시가
- 18.89
- Bid
- 17.95
- Ask
- 18.25
- 저가
- 17.89
- 고가
- 18.89
- 볼륨
- 2.024 K
- 일일 변동
- -4.88%
- 월 변동
- -7.47%
- 6개월 변동
- 62.59%
- 년간 변동율
- 43.95%
20 9월, 토요일