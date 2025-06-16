Валюты / URGN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
URGN: UroGen Pharma Ltd
18.07 USD 0.01 (0.06%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс URGN за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.89, а максимальная — 18.73.
Следите за динамикой UroGen Pharma Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости URGN
- Urogen Pharma (URGN) general counsel sells $29k in shares
- UroGen Pharma’s chief medical officer Schoenberg sells $16k in shares
- UroGen Pharma at H.C. Wainwright Conference: Zosduri’s Market Impact
- UroGen Pharma at Cantor Conference: Strategic Moves for Growth
- UroGen Pharma at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- UroGen Pharma shareholders approve director elections, compensation policy, and auditor
- UroGen Pharma stock initiated at Overweight by Piper Sandler on Zusduri potential
- UroGen Pharma: Targeting Profits In 2027 (NASDAQ:URGN)
- UroGen Pharma stock price target reiterated at $35 by TD Cowen
- UroGen Pharma price target lowered to $40 at H.C. Wainwright
- Guggenheim raises UroGen Pharma stock price target to $32 on Zusduri launch
- Urogen Pharma (URGN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- UroGen Pharma falls as wider-than-expected Q2 loss overshadows revenue beat
- UroGen Pharma earnings missed by $0.22, revenue topped estimates
- LENZ Therapeutics, Inc. (LENZ) Reports Q2 Loss
- UroGen’s bladder cancer treatment shows promise for home administration
- UroGen’s bladder cancer drug shows durable response in long-term study
- UroGen Pharma stock holds Buy rating at H.C. Wainwright on Phase 3 trial progress
- UroGen completes enrollment in phase 3 bladder cancer trial
- UroGen Pharma awards special bonuses to executives following FDA approval
- Palantir, Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Sage Therapeutics, Roku, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Palantir and Circle Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- UroGen Pharma stock rating upgraded to buy by H.C. Wainwright
Дневной диапазон
17.89 18.73
Годовой диапазон
3.60 21.71
- Предыдущее закрытие
- 18.06
- Open
- 17.95
- Bid
- 18.07
- Ask
- 18.37
- Low
- 17.89
- High
- 18.73
- Объем
- 2.716 K
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- -6.86%
- 6-месячное изменение
- 63.68%
- Годовое изменение
- 44.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.