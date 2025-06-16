Währungen / URGN
URGN: UroGen Pharma Ltd
18.87 USD 0.77 (4.25%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von URGN hat sich für heute um 4.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.16 bis zu einem Hoch von 18.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die UroGen Pharma Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
URGN News
- Urogen Pharma (URGN) general counsel sells $29k in shares
- UroGen Pharma’s chief medical officer Schoenberg sells $16k in shares
- UroGen Pharma at H.C. Wainwright Conference: Zosduri’s Market Impact
- UroGen Pharma at Cantor Conference: Strategic Moves for Growth
- UroGen Pharma at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- UroGen Pharma shareholders approve director elections, compensation policy, and auditor
- UroGen Pharma stock initiated at Overweight by Piper Sandler on Zusduri potential
- UroGen Pharma: Targeting Profits In 2027 (NASDAQ:URGN)
- UroGen Pharma stock price target reiterated at $35 by TD Cowen
- UroGen Pharma price target lowered to $40 at H.C. Wainwright
- Guggenheim raises UroGen Pharma stock price target to $32 on Zusduri launch
- Urogen Pharma (URGN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- UroGen Pharma falls as wider-than-expected Q2 loss overshadows revenue beat
- UroGen Pharma earnings missed by $0.22, revenue topped estimates
- LENZ Therapeutics, Inc. (LENZ) Reports Q2 Loss
- UroGen’s bladder cancer treatment shows promise for home administration
- UroGen’s bladder cancer drug shows durable response in long-term study
- UroGen Pharma stock holds Buy rating at H.C. Wainwright on Phase 3 trial progress
- UroGen completes enrollment in phase 3 bladder cancer trial
- UroGen Pharma awards special bonuses to executives following FDA approval
- Palantir, Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Sage Therapeutics, Roku, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Palantir and Circle Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- UroGen Pharma stock rating upgraded to buy by H.C. Wainwright
Tagesspanne
18.16 18.93
Jahresspanne
3.60 21.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.10
- Eröffnung
- 18.21
- Bid
- 18.87
- Ask
- 19.17
- Tief
- 18.16
- Hoch
- 18.93
- Volumen
- 1.854 K
- Tagesänderung
- 4.25%
- Monatsänderung
- -2.73%
- 6-Monatsänderung
- 70.92%
- Jahresänderung
- 51.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K