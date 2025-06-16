通貨 / URGN
URGN: UroGen Pharma Ltd
18.87 USD 0.77 (4.25%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
URGNの今日の為替レートは、4.25%変化しました。日中、通貨は1あたり18.16の安値と18.93の高値で取引されました。
UroGen Pharma Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
URGN News
- Urogen Pharma (URGN) general counsel sells $29k in shares
- UroGen Pharma’s chief medical officer Schoenberg sells $16k in shares
- UroGen Pharma at H.C. Wainwright Conference: Zosduri’s Market Impact
- UroGen Pharma at Cantor Conference: Strategic Moves for Growth
- UroGen Pharma at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- UroGen Pharma shareholders approve director elections, compensation policy, and auditor
- UroGen Pharma stock initiated at Overweight by Piper Sandler on Zusduri potential
- UroGen Pharma: Targeting Profits In 2027 (NASDAQ:URGN)
- UroGen Pharma stock price target reiterated at $35 by TD Cowen
- UroGen Pharma price target lowered to $40 at H.C. Wainwright
- Guggenheim raises UroGen Pharma stock price target to $32 on Zusduri launch
- Urogen Pharma (URGN) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- UroGen Pharma falls as wider-than-expected Q2 loss overshadows revenue beat
- UroGen Pharma earnings missed by $0.22, revenue topped estimates
- LENZ Therapeutics, Inc. (LENZ) Reports Q2 Loss
- UroGen’s bladder cancer treatment shows promise for home administration
- UroGen’s bladder cancer drug shows durable response in long-term study
- UroGen Pharma stock holds Buy rating at H.C. Wainwright on Phase 3 trial progress
- UroGen completes enrollment in phase 3 bladder cancer trial
- UroGen Pharma awards special bonuses to executives following FDA approval
- Palantir, Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Sage Therapeutics, Roku, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Palantir and Circle Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- UroGen Pharma stock rating upgraded to buy by H.C. Wainwright
1日のレンジ
18.16 18.93
1年のレンジ
3.60 21.71
- 以前の終値
- 18.10
- 始値
- 18.21
- 買値
- 18.87
- 買値
- 19.17
- 安値
- 18.16
- 高値
- 18.93
- 出来高
- 1.854 K
- 1日の変化
- 4.25%
- 1ヶ月の変化
- -2.73%
- 6ヶ月の変化
- 70.92%
- 1年の変化
- 51.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K