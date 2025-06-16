クォートセクション
通貨 / URGN
URGN: UroGen Pharma Ltd

18.87 USD 0.77 (4.25%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

URGNの今日の為替レートは、4.25%変化しました。日中、通貨は1あたり18.16の安値と18.93の高値で取引されました。

UroGen Pharma Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.16 18.93
1年のレンジ
3.60 21.71
以前の終値
18.10
始値
18.21
買値
18.87
買値
19.17
安値
18.16
高値
18.93
出来高
1.854 K
1日の変化
4.25%
1ヶ月の変化
-2.73%
6ヶ月の変化
70.92%
1年の変化
51.32%
