TS: Tenaris S.A. American Depositary Shares
35.27 USD 0.07 (0.20%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TS para hoje mudou para -0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.21 e o mais alto foi 35.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Tenaris S.A. American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TS Notícias
- Piper Sandler rebaixa ações da Tenaris devido a preocupações com preços OCTG
- Piper Sandler downgrades Tenaris stock on OCTG pricing concerns
- Cleveland-Cliffs Stock Sees Relative Strength Rating Climb Higher
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Tenaris stock rating reiterated at Outperform by Bernstein SocGen
- Harding Loevner Emerging Markets Equity Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:HLEMX)
- Tenaris Stock: Recession-Resistant, Globally Diversified, And Cheap (NYSE:TS)
- Tenaris S.A. (TS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tenaris (TS) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Bernstein initiates coverage on Tenaris stock with Outperform rating
- Tenaris: The Buybacks Continue (NYSE:TS)
- Piper Sandler cautious on Oilfield Services, sees FTI as top pick
- Tenaris May Be An Unexpected Winner From The Trump Steel Tariffs (NYSE:TS)
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q4 2024 Update
Faixa diária
35.21 35.54
Faixa anual
30.10 40.87
- Fechamento anterior
- 35.34
- Open
- 35.51
- Bid
- 35.27
- Ask
- 35.57
- Low
- 35.21
- High
- 35.54
- Volume
- 173
- Mudança diária
- -0.20%
- Mudança mensal
- -2.22%
- Mudança de 6 meses
- -10.12%
- Mudança anual
- 11.33%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh