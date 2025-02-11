通貨 / TS
TS: Tenaris S.A. American Depositary Shares
35.11 USD 0.23 (0.65%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TSの今日の為替レートは、-0.65%変化しました。日中、通貨は1あたり34.98の安値と35.54の高値で取引されました。
Tenaris S.A. American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TS News
- パイパー・サンドラー、OCTG価格懸念でテナリス株を格下げ
- Piper Sandler downgrades Tenaris stock on OCTG pricing concerns
- Cleveland-Cliffs Stock Sees Relative Strength Rating Climb Higher
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Tenaris stock rating reiterated at Outperform by Bernstein SocGen
- Harding Loevner Emerging Markets Equity Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:HLEMX)
- Tenaris Stock: Recession-Resistant, Globally Diversified, And Cheap (NYSE:TS)
- Tenaris S.A. (TS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tenaris (TS) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Bernstein initiates coverage on Tenaris stock with Outperform rating
- Tenaris: The Buybacks Continue (NYSE:TS)
- Piper Sandler cautious on Oilfield Services, sees FTI as top pick
- Tenaris May Be An Unexpected Winner From The Trump Steel Tariffs (NYSE:TS)
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q4 2024 Update
1日のレンジ
34.98 35.54
1年のレンジ
30.10 40.87
- 以前の終値
- 35.34
- 始値
- 35.51
- 買値
- 35.11
- 買値
- 35.41
- 安値
- 34.98
- 高値
- 35.54
- 出来高
- 2.722 K
- 1日の変化
- -0.65%
- 1ヶ月の変化
- -2.66%
- 6ヶ月の変化
- -10.52%
- 1年の変化
- 10.83%
