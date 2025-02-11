Währungen / TS
TS: Tenaris S.A. American Depositary Shares
35.11 USD 0.23 (0.65%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TS hat sich für heute um -0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.98 bis zu einem Hoch von 35.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tenaris S.A. American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TS News
Tagesspanne
34.98 35.54
Jahresspanne
30.10 40.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.34
- Eröffnung
- 35.51
- Bid
- 35.11
- Ask
- 35.41
- Tief
- 34.98
- Hoch
- 35.54
- Volumen
- 2.722 K
- Tagesänderung
- -0.65%
- Monatsänderung
- -2.66%
- 6-Monatsänderung
- -10.52%
- Jahresänderung
- 10.83%
