TS: Tenaris S.A. American Depositary Shares

36.27 USD 0.44 (1.23%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TS за сегодня изменился на 1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.82, а максимальная — 36.50.

Следите за динамикой Tenaris S.A. American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
35.82 36.50
Годовой диапазон
30.10 40.87
Предыдущее закрытие
35.83
Open
35.82
Bid
36.27
Ask
36.57
Low
35.82
High
36.50
Объем
2.063 K
Дневное изменение
1.23%
Месячное изменение
0.55%
6-месячное изменение
-7.57%
Годовое изменение
14.49%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.