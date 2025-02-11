Валюты / TS
TS: Tenaris S.A. American Depositary Shares
36.27 USD 0.44 (1.23%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TS за сегодня изменился на 1.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.82, а максимальная — 36.50.
Следите за динамикой Tenaris S.A. American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
35.82 36.50
Годовой диапазон
30.10 40.87
- Предыдущее закрытие
- 35.83
- Open
- 35.82
- Bid
- 36.27
- Ask
- 36.57
- Low
- 35.82
- High
- 36.50
- Объем
- 2.063 K
- Дневное изменение
- 1.23%
- Месячное изменение
- 0.55%
- 6-месячное изменение
- -7.57%
- Годовое изменение
- 14.49%
