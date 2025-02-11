货币 / TS
TS: Tenaris S.A. American Depositary Shares
35.54 USD 0.73 (2.01%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TS汇率已更改-2.01%。当日，交易品种以低点35.20和高点35.62进行交易。
关注Tenaris S.A. American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TS新闻
日范围
35.20 35.62
年范围
30.10 40.87
- 前一天收盘价
- 36.27
- 开盘价
- 35.29
- 卖价
- 35.54
- 买价
- 35.84
- 最低价
- 35.20
- 最高价
- 35.62
- 交易量
- 1.921 K
- 日变化
- -2.01%
- 月变化
- -1.47%
- 6个月变化
- -9.43%
- 年变化
- 12.18%
