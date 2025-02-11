Devises / TS
TS: Tenaris S.A. American Depositary Shares
34.92 USD 0.19 (0.54%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TS a changé de -0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.82 et à un maximum de 35.09.
Suivez la dynamique Tenaris S.A. American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TS Nouvelles
- Piper Sandler dégrade l’action Tenaris en raison de préoccupations sur les prix OCTG
- Piper Sandler downgrades Tenaris stock on OCTG pricing concerns
- Cleveland-Cliffs Stock Sees Relative Strength Rating Climb Higher
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Tenaris stock rating reiterated at Outperform by Bernstein SocGen
- Harding Loevner Emerging Markets Equity Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:HLEMX)
- Tenaris Stock: Recession-Resistant, Globally Diversified, And Cheap (NYSE:TS)
- Tenaris S.A. (TS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tenaris (TS) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Bernstein initiates coverage on Tenaris stock with Outperform rating
- Tenaris: The Buybacks Continue (NYSE:TS)
- Piper Sandler cautious on Oilfield Services, sees FTI as top pick
- Tenaris May Be An Unexpected Winner From The Trump Steel Tariffs (NYSE:TS)
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q4 2024 Update
Range quotidien
34.82 35.09
Range Annuel
30.10 40.87
- Clôture Précédente
- 35.11
- Ouverture
- 34.98
- Bid
- 34.92
- Ask
- 35.22
- Plus Bas
- 34.82
- Plus Haut
- 35.09
- Volume
- 2.918 K
- Changement quotidien
- -0.54%
- Changement Mensuel
- -3.19%
- Changement à 6 Mois
- -11.01%
- Changement Annuel
- 10.23%
20 septembre, samedi