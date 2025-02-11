Valute / TS
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TS: Tenaris S.A. American Depositary Shares
34.92 USD 0.19 (0.54%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TS ha avuto una variazione del -0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.82 e ad un massimo di 35.09.
Segui le dinamiche di Tenaris S.A. American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TS News
- Piper Sandler declassa Tenaris per preoccupazioni sui prezzi OCTG
- Piper Sandler downgrades Tenaris stock on OCTG pricing concerns
- Cleveland-Cliffs Stock Sees Relative Strength Rating Climb Higher
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Tenaris stock rating reiterated at Outperform by Bernstein SocGen
- Harding Loevner Emerging Markets Equity Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:HLEMX)
- Tenaris Stock: Recession-Resistant, Globally Diversified, And Cheap (NYSE:TS)
- Tenaris S.A. (TS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tenaris (TS) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Bernstein initiates coverage on Tenaris stock with Outperform rating
- Tenaris: The Buybacks Continue (NYSE:TS)
- Piper Sandler cautious on Oilfield Services, sees FTI as top pick
- Tenaris May Be An Unexpected Winner From The Trump Steel Tariffs (NYSE:TS)
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q4 2024 Update
Intervallo Giornaliero
34.82 35.09
Intervallo Annuale
30.10 40.87
- Chiusura Precedente
- 35.11
- Apertura
- 34.98
- Bid
- 34.92
- Ask
- 35.22
- Minimo
- 34.82
- Massimo
- 35.09
- Volume
- 2.918 K
- Variazione giornaliera
- -0.54%
- Variazione Mensile
- -3.19%
- Variazione Semestrale
- -11.01%
- Variazione Annuale
- 10.23%
20 settembre, sabato