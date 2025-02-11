QuotazioniSezioni
TS: Tenaris S.A. American Depositary Shares

34.92 USD 0.19 (0.54%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TS ha avuto una variazione del -0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.82 e ad un massimo di 35.09.

Segui le dinamiche di Tenaris S.A. American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
34.82 35.09
Intervallo Annuale
30.10 40.87
Chiusura Precedente
35.11
Apertura
34.98
Bid
34.92
Ask
35.22
Minimo
34.82
Massimo
35.09
Volume
2.918 K
Variazione giornaliera
-0.54%
Variazione Mensile
-3.19%
Variazione Semestrale
-11.01%
Variazione Annuale
10.23%
20 settembre, sabato