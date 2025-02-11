Dövizler / TS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TS: Tenaris S.A. American Depositary Shares
34.92 USD 0.19 (0.54%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TS fiyatı bugün -0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.82 ve Yüksek fiyatı olarak 35.09 aralığında işlem gördü.
Tenaris S.A. American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TS haberleri
- Piper Sandler, OCTG fiyatlandırma endişeleri nedeniyle Tenaris hissesini düşürdü
- Piper Sandler downgrades Tenaris stock on OCTG pricing concerns
- Cleveland-Cliffs Stock Sees Relative Strength Rating Climb Higher
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Tenaris stock rating reiterated at Outperform by Bernstein SocGen
- Harding Loevner Emerging Markets Equity Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:HLEMX)
- Tenaris Stock: Recession-Resistant, Globally Diversified, And Cheap (NYSE:TS)
- Tenaris S.A. (TS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tenaris (TS) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Bernstein initiates coverage on Tenaris stock with Outperform rating
- Tenaris: The Buybacks Continue (NYSE:TS)
- Piper Sandler cautious on Oilfield Services, sees FTI as top pick
- Tenaris May Be An Unexpected Winner From The Trump Steel Tariffs (NYSE:TS)
- Tracking David Tepper’s Appaloosa Management Portfolio – Q4 2024 Update
Günlük aralık
34.82 35.09
Yıllık aralık
30.10 40.87
- Önceki kapanış
- 35.11
- Açılış
- 34.98
- Satış
- 34.92
- Alış
- 35.22
- Düşük
- 34.82
- Yüksek
- 35.09
- Hacim
- 2.918 K
- Günlük değişim
- -0.54%
- Aylık değişim
- -3.19%
- 6 aylık değişim
- -11.01%
- Yıllık değişim
- 10.23%
21 Eylül, Pazar