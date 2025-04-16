Moedas / TENX
TENX: Tenax Therapeutics Inc
6.41 USD 0.16 (2.56%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TENX para hoje mudou para 2.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.17 e o mais alto foi 6.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Tenax Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TENX Notícias
Faixa diária
6.17 6.50
Faixa anual
3.25 7.89
- Fechamento anterior
- 6.25
- Open
- 6.27
- Bid
- 6.41
- Ask
- 6.71
- Low
- 6.17
- High
- 6.50
- Volume
- 287
- Mudança diária
- 2.56%
- Mudança mensal
- 7.73%
- Mudança de 6 meses
- -0.47%
- Mudança anual
- 81.07%
