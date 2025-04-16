Divisas / TENX
TENX: Tenax Therapeutics Inc
6.25 USD 0.05 (0.79%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TENX de hoy ha cambiado un -0.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.12, mientras que el máximo ha alcanzado 6.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Tenax Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TENX News
- Piper Sandler initiates Tenax Therapeutics stock with Overweight rating
- Guggenheim lowers Tenax Therapeutics stock price target on delayed trial timeline
- Tenax Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Tenax (TENX): Phase 3 Heart Failure Program Continues With Two Key Catalysts
Rango diario
6.12 6.50
Rango anual
3.25 7.89
- Cierres anteriores
- 6.30
- Open
- 6.48
- Bid
- 6.25
- Ask
- 6.55
- Low
- 6.12
- High
- 6.50
- Volumen
- 190
- Cambio diario
- -0.79%
- Cambio mensual
- 5.04%
- Cambio a 6 meses
- -2.95%
- Cambio anual
- 76.55%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B