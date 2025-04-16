Валюты / TENX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TENX: Tenax Therapeutics Inc
6.30 USD 0.21 (3.45%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TENX за сегодня изменился на 3.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.13, а максимальная — 6.30.
Следите за динамикой Tenax Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TENX
- Piper Sandler initiates Tenax Therapeutics stock with Overweight rating
- Guggenheim lowers Tenax Therapeutics stock price target on delayed trial timeline
- Tenax Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Tenax (TENX): Phase 3 Heart Failure Program Continues With Two Key Catalysts
Дневной диапазон
6.13 6.30
Годовой диапазон
3.25 7.89
- Предыдущее закрытие
- 6.09
- Open
- 6.13
- Bid
- 6.30
- Ask
- 6.60
- Low
- 6.13
- High
- 6.30
- Объем
- 270
- Дневное изменение
- 3.45%
- Месячное изменение
- 5.88%
- 6-месячное изменение
- -2.17%
- Годовое изменение
- 77.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.