TENX: Tenax Therapeutics Inc
6.47 USD 0.06 (0.94%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TENX hat sich für heute um 0.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.38 bis zu einem Hoch von 6.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tenax Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TENX News
- Piper Sandler initiates Tenax Therapeutics stock with Overweight rating
- Guggenheim lowers Tenax Therapeutics stock price target on delayed trial timeline
- Tenax Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Tenax (TENX): Phase 3 Heart Failure Program Continues With Two Key Catalysts
Tagesspanne
6.38 6.50
Jahresspanne
3.25 7.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.41
- Eröffnung
- 6.50
- Bid
- 6.47
- Ask
- 6.77
- Tief
- 6.38
- Hoch
- 6.50
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 0.94%
- Monatsänderung
- 8.74%
- 6-Monatsänderung
- 0.47%
- Jahresänderung
- 82.77%
