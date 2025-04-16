通貨 / TENX
TENX: Tenax Therapeutics Inc
6.41 USD 0.16 (2.56%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TENXの今日の為替レートは、2.56%変化しました。日中、通貨は1あたり6.17の安値と6.50の高値で取引されました。
Tenax Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TENX News
- Piper Sandler initiates Tenax Therapeutics stock with Overweight rating
- Guggenheim lowers Tenax Therapeutics stock price target on delayed trial timeline
- Tenax Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Tenax (TENX): Phase 3 Heart Failure Program Continues With Two Key Catalysts
1日のレンジ
6.17 6.50
1年のレンジ
3.25 7.89
- 以前の終値
- 6.25
- 始値
- 6.27
- 買値
- 6.41
- 買値
- 6.71
- 安値
- 6.17
- 高値
- 6.50
- 出来高
- 287
- 1日の変化
- 2.56%
- 1ヶ月の変化
- 7.73%
- 6ヶ月の変化
- -0.47%
- 1年の変化
- 81.07%
