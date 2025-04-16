Valute / TENX
TENX: Tenax Therapeutics Inc
6.41 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TENX ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.36 e ad un massimo di 6.50.
Segui le dinamiche di Tenax Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TENX News
- Piper Sandler initiates Tenax Therapeutics stock with Overweight rating
- Guggenheim lowers Tenax Therapeutics stock price target on delayed trial timeline
- Tenax Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Tenax (TENX): Phase 3 Heart Failure Program Continues With Two Key Catalysts
Intervallo Giornaliero
6.36 6.50
Intervallo Annuale
3.25 7.89
Chiusura Precedente
- 6.41
Apertura
- 6.50
Bid
- 6.41
Ask
- 6.71
Minimo
- 6.36
Massimo
- 6.50
Volume
- 33
Variazione giornaliera
- 0.00%
Variazione Mensile
- 7.73%
Variazione Semestrale
- -0.47%
Variazione Annuale
- 81.07%
21 settembre, domenica