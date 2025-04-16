Devises / TENX
TENX: Tenax Therapeutics Inc
6.41 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TENX a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.36 et à un maximum de 6.50.
Suivez la dynamique Tenax Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TENX Nouvelles
- Piper Sandler initiates Tenax Therapeutics stock with Overweight rating
- Guggenheim lowers Tenax Therapeutics stock price target on delayed trial timeline
- Tenax Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Corporate Update
- Tenax (TENX): Phase 3 Heart Failure Program Continues With Two Key Catalysts
Range quotidien
6.36 6.50
Range Annuel
3.25 7.89
- Clôture Précédente
- 6.41
- Ouverture
- 6.50
- Bid
- 6.41
- Ask
- 6.71
- Plus Bas
- 6.36
- Plus Haut
- 6.50
- Volume
- 33
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 7.73%
- Changement à 6 Mois
- -0.47%
- Changement Annuel
- 81.07%
20 septembre, samedi