SLP: Simulations Plus Inc
16.04 USD 0.61 (3.95%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SLP para hoje mudou para 3.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.26 e o mais alto foi 16.06.
Veja a dinâmica do par de moedas Simulations Plus Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SLP Notícias
Faixa diária
15.26 16.06
Faixa anual
12.39 37.67
- Fechamento anterior
- 15.43
- Open
- 15.48
- Bid
- 16.04
- Ask
- 16.34
- Low
- 15.26
- High
- 16.06
- Volume
- 472
- Mudança diária
- 3.95%
- Mudança mensal
- 13.76%
- Mudança de 6 meses
- -34.02%
- Mudança anual
- -49.62%
