시세섹션
통화 / SLP
주식로 돌아가기

SLP: Simulations Plus Inc

15.25 USD 0.61 (3.85%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SLP 환율이 오늘 -3.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.08이고 고가는 16.03이었습니다.

Simulations Plus Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLP News

일일 변동 비율
15.08 16.03
년간 변동
12.39 37.67
이전 종가
15.86
시가
15.92
Bid
15.25
Ask
15.55
저가
15.08
고가
16.03
볼륨
1.980 K
일일 변동
-3.85%
월 변동
8.16%
6개월 변동
-37.27%
년간 변동율
-52.10%
20 9월, 토요일