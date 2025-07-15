KurseKategorien
SLP: Simulations Plus Inc

15.69 USD 0.17 (1.07%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SLP hat sich für heute um -1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.50 bis zu einem Hoch von 16.03 gehandelt.

Verfolgen Sie die Simulations Plus Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
15.50 16.03
Jahresspanne
12.39 37.67
Vorheriger Schlusskurs
15.86
Eröffnung
15.92
Bid
15.69
Ask
15.99
Tief
15.50
Hoch
16.03
Volumen
314
Tagesänderung
-1.07%
Monatsänderung
11.28%
6-Monatsänderung
-35.46%
Jahresänderung
-50.72%
