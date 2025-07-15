Währungen / SLP
SLP: Simulations Plus Inc
15.69 USD 0.17 (1.07%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLP hat sich für heute um -1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.50 bis zu einem Hoch von 16.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die Simulations Plus Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLP News
- Simulations Plus auf Morgan Stanley Konferenz: KI und strategisches Wachstum im Fokus
- Simulations Plus reports 70% success rate in AI-driven drug design
- Simulations Plus: Still Positioned For FDA In‑Silico Trend Despite Near‑Term Headwinds
- Simulations Plus Sees Weaker Demand Persist, Outlook Softens - Simulations Plus (NASDAQ:SLP)
- SLP's Q3 Earnings Top, Sales Up Y/Y, Stock Gains Despite Lowered View
Tagesspanne
15.50 16.03
Jahresspanne
12.39 37.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.86
- Eröffnung
- 15.92
- Bid
- 15.69
- Ask
- 15.99
- Tief
- 15.50
- Hoch
- 16.03
- Volumen
- 314
- Tagesänderung
- -1.07%
- Monatsänderung
- 11.28%
- 6-Monatsänderung
- -35.46%
- Jahresänderung
- -50.72%
