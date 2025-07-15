Devises / SLP
SLP: Simulations Plus Inc
15.25 USD 0.61 (3.85%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SLP a changé de -3.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.08 et à un maximum de 16.03.
Suivez la dynamique Simulations Plus Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
15.08 16.03
Range Annuel
12.39 37.67
- Clôture Précédente
- 15.86
- Ouverture
- 15.92
- Bid
- 15.25
- Ask
- 15.55
- Plus Bas
- 15.08
- Plus Haut
- 16.03
- Volume
- 1.980 K
- Changement quotidien
- -3.85%
- Changement Mensuel
- 8.16%
- Changement à 6 Mois
- -37.27%
- Changement Annuel
- -52.10%
20 septembre, samedi