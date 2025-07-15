CotationsSections
Devises / SLP
Retour à Actions

SLP: Simulations Plus Inc

15.25 USD 0.61 (3.85%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SLP a changé de -3.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.08 et à un maximum de 16.03.

Suivez la dynamique Simulations Plus Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLP Nouvelles

Range quotidien
15.08 16.03
Range Annuel
12.39 37.67
Clôture Précédente
15.86
Ouverture
15.92
Bid
15.25
Ask
15.55
Plus Bas
15.08
Plus Haut
16.03
Volume
1.980 K
Changement quotidien
-3.85%
Changement Mensuel
8.16%
Changement à 6 Mois
-37.27%
Changement Annuel
-52.10%
20 septembre, samedi