Valute / SLP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SLP: Simulations Plus Inc
15.25 USD 0.61 (3.85%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SLP ha avuto una variazione del -3.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.08 e ad un massimo di 16.03.
Segui le dinamiche di Simulations Plus Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLP News
- Simulations Plus, Inc. (SLP) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Janus Henderson Venture Fund Q2 2025 Commentary
- Telefonica's Q2 Earnings Match, Top Line Misses Estimates & Slides Y/Y
- ITRI Q2 Earnings Beat, Sales Lag, Stock Sinks 10% on Mixed Outlook
- Blackbaud's Q2 Earnings Beat Estimates & Rise Y/Y, Stock Up
- Fortive's Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Beat, Stock Down
- Sensata's Q2 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Decrease Y/Y
- Cadence Q2 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Rise Y/Y, Stock Up
- Simulations Plus reports 70% success rate in AI-driven drug design
- Flex Q1 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y, Stock Down
- Plexus' Q3 Earnings Surpass Estimates, Revenues Miss Marginally
- Conestoga Micro Cap Composite Q2 2025 Commentary
- America Movil Q2 Earnings Miss, Revenues Up Y/Y on Business Momentum
- SAP's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss, Stock Falls
- Badger Meter's Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Beat, Stock Down
- Simulations Plus: Still Positioned For FDA In‑Silico Trend Despite Near‑Term Headwinds
- Alibaba, Wells Fargo among Tuesday’s market cap stock movers
- Simulations Plus Sees Weaker Demand Persist, Outlook Softens - Simulations Plus (NASDAQ:SLP)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Wells Fargo Earnings Top Views - Kairos Pharma (AMEX:KAPA), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- AMD and Alibaba Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- SLP's Q3 Earnings Top, Sales Up Y/Y, Stock Gains Despite Lowered View
- Simulations Plus (SLP) Q3 2025 Earnings Transcript
Intervallo Giornaliero
15.08 16.03
Intervallo Annuale
12.39 37.67
- Chiusura Precedente
- 15.86
- Apertura
- 15.92
- Bid
- 15.25
- Ask
- 15.55
- Minimo
- 15.08
- Massimo
- 16.03
- Volume
- 1.980 K
- Variazione giornaliera
- -3.85%
- Variazione Mensile
- 8.16%
- Variazione Semestrale
- -37.27%
- Variazione Annuale
- -52.10%
21 settembre, domenica