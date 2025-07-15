QuotazioniSezioni
SLP: Simulations Plus Inc

15.25 USD 0.61 (3.85%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SLP ha avuto una variazione del -3.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.08 e ad un massimo di 16.03.

Segui le dinamiche di Simulations Plus Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
15.08 16.03
Intervallo Annuale
12.39 37.67
Chiusura Precedente
15.86
Apertura
15.92
Bid
15.25
Ask
15.55
Minimo
15.08
Massimo
16.03
Volume
1.980 K
Variazione giornaliera
-3.85%
Variazione Mensile
8.16%
Variazione Semestrale
-37.27%
Variazione Annuale
-52.10%
