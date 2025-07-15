Валюты / SLP
SLP: Simulations Plus Inc
15.43 USD 0.75 (5.11%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLP за сегодня изменился на 5.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.63, а максимальная — 15.52.
Следите за динамикой Simulations Plus Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SLP
- Simulations Plus, Inc. (SLP) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Janus Henderson Venture Fund Q2 2025 Commentary
- Telefonica's Q2 Earnings Match, Top Line Misses Estimates & Slides Y/Y
- ITRI Q2 Earnings Beat, Sales Lag, Stock Sinks 10% on Mixed Outlook
- Blackbaud's Q2 Earnings Beat Estimates & Rise Y/Y, Stock Up
- Fortive's Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Beat, Stock Down
- Sensata's Q2 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Decrease Y/Y
- Cadence Q2 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Rise Y/Y, Stock Up
- Simulations Plus reports 70% success rate in AI-driven drug design
- Flex Q1 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y, Stock Down
- Plexus' Q3 Earnings Surpass Estimates, Revenues Miss Marginally
- Conestoga Micro Cap Composite Q2 2025 Commentary
- America Movil Q2 Earnings Miss, Revenues Up Y/Y on Business Momentum
- SAP's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss, Stock Falls
- Badger Meter's Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Beat, Stock Down
- Simulations Plus: Still Positioned For FDA In‑Silico Trend Despite Near‑Term Headwinds
- Alibaba, Wells Fargo among Tuesday’s market cap stock movers
- Simulations Plus Sees Weaker Demand Persist, Outlook Softens - Simulations Plus (NASDAQ:SLP)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Wells Fargo Earnings Top Views - Kairos Pharma (AMEX:KAPA), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- AMD and Alibaba Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- SLP's Q3 Earnings Top, Sales Up Y/Y, Stock Gains Despite Lowered View
- Simulations Plus (SLP) Q3 2025 Earnings Transcript
Дневной диапазон
14.63 15.52
Годовой диапазон
12.39 37.67
- Предыдущее закрытие
- 14.68
- Open
- 14.79
- Bid
- 15.43
- Ask
- 15.73
- Low
- 14.63
- High
- 15.52
- Объем
- 1.327 K
- Дневное изменение
- 5.11%
- Месячное изменение
- 9.43%
- 6-месячное изменение
- -36.53%
- Годовое изменение
- -51.54%
