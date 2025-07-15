КотировкиРазделы
SLP: Simulations Plus Inc

15.43 USD 0.75 (5.11%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SLP за сегодня изменился на 5.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.63, а максимальная — 15.52.

Следите за динамикой Simulations Plus Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
14.63 15.52
Годовой диапазон
12.39 37.67
Предыдущее закрытие
14.68
Open
14.79
Bid
15.43
Ask
15.73
Low
14.63
High
15.52
Объем
1.327 K
Дневное изменение
5.11%
Месячное изменение
9.43%
6-месячное изменение
-36.53%
Годовое изменение
-51.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.