Dövizler / SLP
SLP: Simulations Plus Inc
15.25 USD 0.61 (3.85%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SLP fiyatı bugün -3.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.08 ve Yüksek fiyatı olarak 16.03 aralığında işlem gördü.
Simulations Plus Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLP haberleri
- Simulations Plus, Inc. (SLP) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- Janus Henderson Venture Fund Q2 2025 Commentary
- Telefonica's Q2 Earnings Match, Top Line Misses Estimates & Slides Y/Y
- ITRI Q2 Earnings Beat, Sales Lag, Stock Sinks 10% on Mixed Outlook
- Blackbaud's Q2 Earnings Beat Estimates & Rise Y/Y, Stock Up
- Fortive's Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Beat, Stock Down
- Sensata's Q2 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Decrease Y/Y
- Cadence Q2 Earnings & Revenues Surpass Estimates, Rise Y/Y, Stock Up
- Simulations Plus reports 70% success rate in AI-driven drug design
- Flex Q1 Earnings & Revenues Beat Estimates, Up Y/Y, Stock Down
- Plexus' Q3 Earnings Surpass Estimates, Revenues Miss Marginally
- Conestoga Micro Cap Composite Q2 2025 Commentary
- America Movil Q2 Earnings Miss, Revenues Up Y/Y on Business Momentum
- SAP's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss, Stock Falls
- Badger Meter's Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Beat, Stock Down
- Simulations Plus: Still Positioned For FDA In‑Silico Trend Despite Near‑Term Headwinds
- Alibaba, Wells Fargo among Tuesday’s market cap stock movers
- Simulations Plus Sees Weaker Demand Persist, Outlook Softens - Simulations Plus (NASDAQ:SLP)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Wells Fargo Earnings Top Views - Kairos Pharma (AMEX:KAPA), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- AMD and Alibaba Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- SLP's Q3 Earnings Top, Sales Up Y/Y, Stock Gains Despite Lowered View
- Simulations Plus (SLP) Q3 2025 Earnings Transcript
Günlük aralık
15.08 16.03
Yıllık aralık
12.39 37.67
- Önceki kapanış
- 15.86
- Açılış
- 15.92
- Satış
- 15.25
- Alış
- 15.55
- Düşük
- 15.08
- Yüksek
- 16.03
- Hacim
- 1.980 K
- Günlük değişim
- -3.85%
- Aylık değişim
- 8.16%
- 6 aylık değişim
- -37.27%
- Yıllık değişim
- -52.10%
21 Eylül, Pazar