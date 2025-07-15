货币 / SLP
SLP: Simulations Plus Inc
15.47 USD 0.04 (0.26%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SLP汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点15.38和高点16.27进行交易。
关注Simulations Plus Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SLP新闻
- Simulations Plus, Inc. (SLP) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Simulations Plus reports 70% success rate in AI-driven drug design
- Simulations Plus: Still Positioned For FDA In‑Silico Trend Despite Near‑Term Headwinds
- Simulations Plus Sees Weaker Demand Persist, Outlook Softens - Simulations Plus (NASDAQ:SLP)
- SLP's Q3 Earnings Top, Sales Up Y/Y, Stock Gains Despite Lowered View
- Simulations Plus (SLP) Q3 2025 Earnings Transcript
日范围
15.38 16.27
年范围
12.39 37.67
- 前一天收盘价
- 15.43
- 开盘价
- 15.41
- 卖价
- 15.47
- 买价
- 15.77
- 最低价
- 15.38
- 最高价
- 16.27
- 交易量
- 1.325 K
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- 9.72%
- 6个月变化
- -36.36%
- 年变化
- -51.41%
