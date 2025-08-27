Moedas / RSP
RSP: Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
189.55 USD 1.23 (0.65%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RSP para hoje mudou para 0.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 188.52 e o mais alto foi 190.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco S&P 500 Equal Weight ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
188.52 190.05
Faixa anual
150.35 190.54
- Fechamento anterior
- 188.32
- Open
- 188.81
- Bid
- 189.55
- Ask
- 189.85
- Low
- 188.52
- High
- 190.05
- Volume
- 20.534 K
- Mudança diária
- 0.65%
- Mudança mensal
- 1.45%
- Mudança de 6 meses
- 9.53%
- Mudança anual
- 5.86%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh