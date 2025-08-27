CotationsSections
RSP: Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

189.14 USD 0.41 (0.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RSP a changé de -0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 188.57 et à un maximum de 189.89.

Suivez la dynamique Invesco S&P 500 Equal Weight ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
188.57 189.89
Range Annuel
150.35 190.54
Clôture Précédente
189.55
Ouverture
189.87
Bid
189.14
Ask
189.44
Plus Bas
188.57
Plus Haut
189.89
Volume
14.673 K
Changement quotidien
-0.22%
Changement Mensuel
1.23%
Changement à 6 Mois
9.29%
Changement Annuel
5.64%
