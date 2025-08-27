FiyatlarBölümler
RSP: Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

189.14 USD 0.41 (0.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RSP fiyatı bugün -0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 188.57 ve Yüksek fiyatı olarak 189.89 aralığında işlem gördü.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
188.57 189.89
Yıllık aralık
150.35 190.54
Önceki kapanış
189.55
Açılış
189.87
Satış
189.14
Alış
189.44
Düşük
188.57
Yüksek
189.89
Hacim
14.673 K
Günlük değişim
-0.22%
Aylık değişim
1.23%
6 aylık değişim
9.29%
Yıllık değişim
5.64%
21 Eylül, Pazar