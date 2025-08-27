Dövizler / RSP
RSP: Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
189.14 USD 0.41 (0.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RSP fiyatı bugün -0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 188.57 ve Yüksek fiyatı olarak 189.89 aralığında işlem gördü.
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
188.57 189.89
Yıllık aralık
150.35 190.54
- Önceki kapanış
- 189.55
- Açılış
- 189.87
- Satış
- 189.14
- Alış
- 189.44
- Düşük
- 188.57
- Yüksek
- 189.89
- Hacim
- 14.673 K
- Günlük değişim
- -0.22%
- Aylık değişim
- 1.23%
- 6 aylık değişim
- 9.29%
- Yıllık değişim
- 5.64%
21 Eylül, Pazar