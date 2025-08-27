Währungen / RSP
RSP: Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
189.14 USD 0.41 (0.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RSP hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 188.57 bis zu einem Hoch von 189.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Equal Weight ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
188.57 189.89
Jahresspanne
150.35 190.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 189.55
- Eröffnung
- 189.87
- Bid
- 189.14
- Ask
- 189.44
- Tief
- 188.57
- Hoch
- 189.89
- Volumen
- 14.673 K
- Tagesänderung
- -0.22%
- Monatsänderung
- 1.23%
- 6-Monatsänderung
- 9.29%
- Jahresänderung
- 5.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K