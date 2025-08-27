KurseKategorien
RSP: Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

189.14 USD 0.41 (0.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RSP hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 188.57 bis zu einem Hoch von 189.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P 500 Equal Weight ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
188.57 189.89
Jahresspanne
150.35 190.54
Vorheriger Schlusskurs
189.55
Eröffnung
189.87
Bid
189.14
Ask
189.44
Tief
188.57
Hoch
189.89
Volumen
14.673 K
Tagesänderung
-0.22%
Monatsänderung
1.23%
6-Monatsänderung
9.29%
Jahresänderung
5.64%
