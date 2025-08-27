QuotazioniSezioni
Valute / RSP
Tornare a Azioni

RSP: Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

189.14 USD 0.41 (0.22%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RSP ha avuto una variazione del -0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 188.57 e ad un massimo di 189.89.

Segui le dinamiche di Invesco S&P 500 Equal Weight ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RSP News

Intervallo Giornaliero
188.57 189.89
Intervallo Annuale
150.35 190.54
Chiusura Precedente
189.55
Apertura
189.87
Bid
189.14
Ask
189.44
Minimo
188.57
Massimo
189.89
Volume
14.673 K
Variazione giornaliera
-0.22%
Variazione Mensile
1.23%
Variazione Semestrale
9.29%
Variazione Annuale
5.64%
21 settembre, domenica