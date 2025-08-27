Валюты / RSP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RSP: Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
188.12 USD 0.50 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RSP за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 187.63, а максимальная — 188.98.
Следите за динамикой Invesco S&P 500 Equal Weight ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RSP
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Should Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) Be on Your Investing Radar?
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- ETFs to Consider as Goldman Sachs Flags AI Risks
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
- AI Isn't A Bubble. It's A $100 Trillion Tailwind For My Portfolio
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- SPLG: S&P 500 Dashboard For September
- Peak Humans: The Megatrend No One Is Talking About (Yet)
- Equal-weight S&P 500 sees longest winning streak since 2021 amid September rate-cut expectations
- Jerome Powell Has Just Added More Fuel To This Bull Market. (NYSEARCA:SPY)
Дневной диапазон
187.63 188.98
Годовой диапазон
150.35 190.54
- Предыдущее закрытие
- 188.62
- Open
- 188.66
- Bid
- 188.12
- Ask
- 188.42
- Low
- 187.63
- High
- 188.98
- Объем
- 14.818 K
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 0.69%
- 6-месячное изменение
- 8.70%
- Годовое изменение
- 5.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.