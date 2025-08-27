クォートセクション
通貨 / RSP
RSP: Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

189.55 USD 1.23 (0.65%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RSPの今日の為替レートは、0.65%変化しました。日中、通貨は1あたり188.52の安値と190.05の高値で取引されました。

Invesco S&P 500 Equal Weight ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
188.52 190.05
1年のレンジ
150.35 190.54
以前の終値
188.32
始値
188.81
買値
189.55
買値
189.85
安値
188.52
高値
190.05
出来高
20.534 K
1日の変化
0.65%
1ヶ月の変化
1.45%
6ヶ月の変化
9.53%
1年の変化
5.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K