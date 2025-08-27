通貨 / RSP
RSP: Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
189.55 USD 1.23 (0.65%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RSPの今日の為替レートは、0.65%変化しました。日中、通貨は1あたり188.52の安値と190.05の高値で取引されました。
Invesco S&P 500 Equal Weight ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
RSP News
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Should Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) Be on Your Investing Radar?
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- ETFs to Consider as Goldman Sachs Flags AI Risks
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
- AI Isn't A Bubble. It's A $100 Trillion Tailwind For My Portfolio
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- SPLG: S&P 500 Dashboard For September
- Peak Humans: The Megatrend No One Is Talking About (Yet)
- Equal-weight S&P 500 sees longest winning streak since 2021 amid September rate-cut expectations
- Jerome Powell Has Just Added More Fuel To This Bull Market. (NYSEARCA:SPY)
1日のレンジ
188.52 190.05
1年のレンジ
150.35 190.54
- 以前の終値
- 188.32
- 始値
- 188.81
- 買値
- 189.55
- 買値
- 189.85
- 安値
- 188.52
- 高値
- 190.05
- 出来高
- 20.534 K
- 1日の変化
- 0.65%
- 1ヶ月の変化
- 1.45%
- 6ヶ月の変化
- 9.53%
- 1年の変化
- 5.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K